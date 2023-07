Per Collodel torna vivo l’interesse dell’Ancona

Prosegue l’interesse dell’Ancona per alcuni reduci dalla difficile stagione della Robur. Collodel, sfumato il passaggio al Pescara, resta al centro dei desideri di diversi club, tra cui i marchigiani che avevano fatto anche un pensierino sui vari Raimo, Leone e Riccardi. Lanni non raggiungerà Perinetti e Varela ad Avellino (è arrivato in porta Ghidotti) così come Disanto che ha offerte da società dei gironi A e B. Si muovono anche alcuni ex bianconeri meno recenti, come Burrai (a Siena nel 201516) che ha trovato una sistemazione a Mantova dopo che i virgiliani sono stati riammessi proprio al posto del Pordenone dove militava il regista. L’attaccante Cianci (nella Robur nel 201819) dopo l’annata trionfale a Catanzaro (da vice Iemmello) è tornato in C: Ha firmato un biennale con l’ambizioso Taranto. D’Auria, retrocesso in D con l’Imolese, è a un passo dalla Turris.