"Pensavamo di aver centrato la salvezza Invece servirà compiere l’ultimo sforzo Fatti punti con un avversario importante"

"Pensavamo di esser salvi, ero rimasto che perdeva l’Alessandria, non lo siamo ancora e servirà uno sforzo col San Donato". Esordisce così il tecnico del Fiorenzuola Tabbiani, visto che i suoi a fine gara festeggiavano con foto di rito mentre i grigi piemontesi ribaltavano il punteggio a Montevarchi arrivando a -3 dagli stessi emiliani. "Sono molto contento di aver fatto due punti contro due squadre forti come Rimini e Siena. All’andata speravo di giocare questa gara per altri obiettivi, ma nove giocatori fuori sono tanti, mentre c’è chi si lamenta per 2 o 3 assenze. Ringrazio la società e il presidente, era lui che tirava su di morale me e non esiste di solito nel calcio. Penso che siamo la squadra più giovane d’Europa, con 7-8 under e tutti under in panchina. Li ho visti troppo tesi a fine primo tempo, gente che cercava la giocata facile o non voleva ricevere il pallone". Poi sulla gara. "Se devo analizzare il gol subito c’è da metterci le mani nei capelli. Abbiamo fatto tanti errori di collettivo. Il Siena ha fatto una grande azione, sapevamo che tendeva a cercare la mezzala e nonostante questo abbiamo lavorato male sui loro cross in area. Questo è l’ottavo gol nelle ultime otto partite che prendiamo nei primi quindici minuti, e il gol di oggi è quello più grave, completamente evitabile". Infine sui bianconeri. "È allenato benissimo, è forte, leggo della situazione societaria che penso abbia tolto tanti punti. È competitiva, ci ha messo in difficoltà e ha avuto due occasioni clamorose per poter vincere. Con tutti i problemi che ha avuto – ha concluso l’allenatore del Fiorenzuola - è dentro i playoff matematicamente. Ha fatto quindi un grande campionato".

GDL