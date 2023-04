"Penalizzazione prevista da tempo Ma questo è il problema minore"

Non sono stati una sorpresa, per i tifosi bianconeri, i 2 punti di penalizzazione inflitti alla Robur (più i tre mesi di inibizione al presidente Montanari) dal Tfn e, in questo particolare momento, non sono neanche la loro preoccupazione più grande. La vera paura, per la Siena bianconera, è per il futuro, per un altro crac societario, un’altra mazzata dopo quelle già subite negli ultimi anni.

"Già dal 16 febbraio sapevamo che sarebbero arrivati questi due punti di penalizzazione – ha spiegato il presidente dei Fedelissimi Lorenzo Mulinacci –, anche se in molti hanno fatto finta di non saperlo. Purtroppo, siamo solo all’inizio e se a breve non si verificherà un passaggio di proprietà il destino della Robur è ancora una volta segnato". Non vede altri spiragli, Mulinacci. "Non so come gli advisor (BBR) abbiano gestito il passaggio di proprietà tra gli armeni e Montanari – ha sottolineato –, ma i fatti dimostrano che tante cose non sono andate come i tifosi, e soltanto loro, si aspettavano. Qualcuno però sapeva che sarebbe finita così".

Il campo ha lasciato di nuovo spazio a questioni che esulano dal calcio giocato. "Fortunatamente i punti di penalizzazione sono il problema minore – ha detto il numero uno dei Fedelissimi –, ma lo stesso non si può dire delle cifre da impiegare per l’iscrizione al prossimo campionato: la vedo dura. Coloro che hanno portato gli armeni a Siena, con i risultati che tutti conosciamo, sono gli stessi che hanno trovato questo ‘chiccherone’ a cui hanno venduto il Siena anzi, hanno regalato, visto che l’acquirente non l’ha pagato nulla". "A loro mi rivolgo – ha chiuso Mulinacci –: dovete riprendere la società, iscriverla e rimetterla subito in vendita visto che in due anni avete dimostrato di non essere in grado di gestirla. Questa è l’unica strada che, se poi non sarà percorribile, lascia una sola alternativa: tutti via e sarà quel che sarà".