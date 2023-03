Partita thrilling Solo un pari per il Torrenieri

LUCIGNANO

2

TORRENIERI

2

LUCIGNANO: Palazzi, Miele, Dyla, Bambini, Bennati (K), Dodaj (44’ st Hilla), Ciappetti, Danieli, Cappelli, Vasseur, Ferretti. All.: Santini

TORRENIERI: Viti, Belsanti, Bechi (K) (41’ st D’Aniello M.), Laruccia, Cruciani (11’ st Vannini), Bovini, Lorenzetti Eu., Vitali (11’ st Di Marco G.), Venuto, Migliorini (11’ st Ventrone Tho.), D’Aniello F. All.: Ciacci

Marcatori: 45’ Dodaj (L), 87’ D’Aniello F. (T), 90’ Ferretti (L), 93’ autogol Ciappetti (L)

Arbitro: Carnevali (Prato) Note: espulsi Di Marco G. (T), Ventrone Thi. (T) dalla panchina

LUCIGNANO – Termina in parità la sfida tra Lucignano e Torrenieri. Dopo un primo tempo combattuto, la prima rete arriva nel finale, su punizione di Dodaj. I padroni di casa cercano di mantenere il vantaggio, ma all’87’ un rigore di Francesco D’Aniello riporta la situazione in parità. Il finale è al cardiopalma: Ferretti recupera il vantaggio al 90’, ma in pieno recupero un cross di D’Aniello diretto a Venuto è deviato nella propria rete da Ciappetti.