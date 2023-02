Partita thrilling in trasferta per la Stosa Virtus Sfuma in extremis la rimonta sull’Agliana

AGLIANA

89

STOSA

86 D ts

AGLIANA: Nesi 7, Mucci 4, Zita, Bruno 10, Cinalli 14, Bibaj ne, Razzoli, Nieri 25, Tuci 8, Bonistalli 2, Cannone 5, Tommei 14. All. Mannelli.

STOSA: Paunovic 14, Berardi 4, Bartoletti 17, Banchero 12, Dal Maso 5, Bianchi, Ricciardelli 9, Olleia 9, Costantini 11, Imbrò 3, Calvellini ne, Laffitte2. All. Franceschini.

Parziali: 15-25; 39-46; 67-62; 76-76.

AGLIANA – Si chiude a 8 la striscia di vittorie consecutive della Stosa che cade a Agliana dopo un supplementare gettando alle ortiche una ghiotta occasione per avvicinarsi alla vetta. I rossoblù dominano per lunghi tratti poi si fanno superare e nel supplementare cedono ai locali. Dopo un avvio equilibrato è la Virtus a prendere in mano per prima la partita: Olleia e Paunovic (foto) colpiscono ì pistoiese con i rossoblù che si portano sul 7-12 costringendo coach Mannelli al time out. Agliana rientra bene in campo e grazie alle triple di Cinalli torna in parità. Nella seconda parte del quarto è però la Stosa a comandare il gioco trovando ottimi canestri in transizione con protagonisti sempre diversi. I rossoblu accelerano e chiudono il primo tempino sul +10 (15-25). Pronti via e i locali si riavvicinano subito a inizio secondo quarto: è Nieri a suonare la carica ed a firmare il 7-0 che rimette in corsa Agliana (22-25). La Stosa trova in Ricciardelli il suo faro offensivo: il play rossoblu ne mette 8 in un amen è propizia il nuovo allungo senese in doppia cifra (27-37). Tommei per i locali si mette in moto con un canestro e fallo mentre la Virtus capitalizza con un solo punto l’antisportivo a favore al termine del quarto. A metà partita la Stosa è avanti 39-46. Il fulmineo parziale di 11-0 dei locali in avvio di terzo periodo ribalta le sorti del match. Agliana gioca meglio e allunga sul +8, ma la Virtus non molla e ritrova il vantaggio sul 57-58. Nel finale di quarto i senesi subiscono un 5-0 in pochissimi secondi con i neroverdi che chiudono avanti 67-62. L’ultimo quarto è molto equilibrato: le due squadre vanno a braccetto fino al 76-72 interno. Bartoletti si carica la squadra sulle spalle e impatta ma i senesi sbagliano per due volte il tiro della vittoria. Nell’overtime equilibrio fino a 1’30“ dalla fine: è Tommei a prendere per mano Agliana segnando i canestri che consentono ai pistoiesi vincere.