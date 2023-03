Partita giocata punto su punto contro Quarrata Ma proprio nel finale Stosa deve arrendersi

STOSA

70

QUARRATA

73

STOSA: Paunovic 2, Berardi 5, Bartoletti 6, Banchero, Dal Maso 14, Bianchi ne, Ricciardelli ne, Olleia 5, Costantini 3, Imbrò 15, Calvellini 13, Laffitte 7. All. Franceschini.

QUARRATA: Zucconi ne, Balducci 21, Mazzullo 2, Cantrè 3, Falaschi 6, Rossi 10, Regoli 13, Frati ne, Riccio 6, Frangioni ne, Calugi, Mustiatsa 12. All. Tonfoni.

Parziali: 19-27; 44-46; 56-54.

SIENA – Non riesce più a rialzarsi la Stosa che perde la quarta partita consecutiva cadendo al PalaPerucatti contro Quarrata. I rossoblu giocano una partita intensa e volitiva, ma non basta per battere la resistenza dei pistoiesi. Avvio molto equilibrato: la Virtus trova buone soluzioni da sotto con Olleia e dal perimetro con Imbrò, che sostituisce Costantini. Quarrata replica con Rossi e Mustiatsa con il punteggio in perfetto equilibrio (12-12) a 3’ dalla prima sirena. La difesa rossoblu è troppo permissiva e gli ospiti ne approfittano per allungare. Mustiatsa segna con il fallo e Balducci segna sulla sirena la tripla di tabellone che da il +8 ai pistoiesi. Quarrata tocca il +10 a inizio secondo quarto, ma la Stosa replica con Berardi e Calvellini che segnano da sotto i canestri del -5 (28-33) a 5’33“ dall’intervallo lungo. La Virtus corre in transizione trovando il pareggio a 33 con la tripla del rientrante Costantini. Il sorpasso rossoblu è solo questione di tempo: la Stosa mette la freccia, ma un paio di errori banali consentono a Riccio di colpire per due volte dai 6,75 riportando il Dany avanti alla pausa di metà gara. Il terzo parziale è sul filo di lana: un antisportivo fischiato a Olleia consente agli ospiti di realizzare 5 punti, ma la risposta rossoblu è immediata con Dal Maso che segna da sotto per il -2. Imbrò e Dal Maso ribaltano nuovamente il vantaggio portando la Stosa al comando al termine della terza frazione. All’inizio dell’ultimo quarto gli ospiti provano ad allungare: sono due canestri di Balducci e Regoli a permettere a Quarrata di portarsi sul +4 quando mancano 5’10“ alla fine. I pistoiesi volano sul 62-67, ma quando ormai sembra finita, un antisportivo su Bartoletti riapre i giochi. Il play senese segna i due liberi ma nel possesso successivo, sul -1 a 10“ dalla fine, perde palla e la formazione ospite dalla lunetta chiude il match.