"Partita difficile Il Siena è squadra forte ed esperta"

"Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra forte, difficile da battere, lo dicono i numeri, esperta della categoria" a parlare è il portiere dell’Alessandria Luca Liverani a poche ore dal fischio di inizio della partita del Franchi. "I bianconeri stanno disputando un ottimo campionato – ha detto l’estremo difensore a venticinquesimo minuto –, non a caso sono ai play off. Dovremo dare il 200 per cento e metterci la testa giusta, altrimenti l’impresa diventa impossibile". "Paloschi – ha aggiunto Liverani –? Ha fatto la serie A… In tanti dicono che è finito intanto ha realizzato 12 reti… Vive dentro l’area, è come un ‘piccolo Inzaghi’. E ci ha segnato anche all’andata". Sul finale di campionato. "Ci aspettano sei finali, a partire da domani – ha chiuso il portiere grigio –, dovremo mettercela tutta, andando avanti di partita in partita e guardando soltanto a noi stessi".