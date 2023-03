Partita aperta per salire sul podio

Con la vittoria di domenica sul Siena la Carrarese ha consolidato il quarto posto. Ma la lotta per accaparrarsi l’ombra del podio è serrata: in lizza ci sono diverse squadre, vedi il Gubbio (-2), l’Ancona (-3, sabato lo scontro diretto al Del Conerp) e Pontedera (-4). In casa azzurra, intanto si godono il successo. "Da parte nostra è stata una bella partita sia in fase difensiva che offensiva – ha commentato l’attaccante Antonio Energe –. Mi dispiace semmai, a livello personale, non aver concretizzato l’occasione che mi è capitata al pronti via, ho calciato male di destro. Ma l’importante era conquistare i tre punti, anche se avremmo potuto segnare qualche gol in più". Tra i protagonisti di giornata anche Kleis Bozhanaj, autore della terza marcatura della Carrarese. "Avevo la palla a mezz’altezza, con lo stop orientato sono stato bravo a sistemarmela per tirare. Adesso dobbiamo pensare a chiudere il campionato regolare nella miglior posizione possibile: i play off saranno influenzati da come ci comporteremo in questo rush finale".