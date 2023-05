Parmolaia Maginot, il giorno più bello Batte Terranuova e centra la salvezza

Con una grande prova nel momento più importante la Parmolaia Maginot (nella foto) batte Terranuova, ottiene la salvezza e costringe gli aretini alla retrocessione in Promozione. Si conclude così il campionato di serie D regionale per i ragazzi terribili di coach Ceccarelli che proprio all’ultima giornata danno la zampata decisiva. 86-68 il risultato finale di una partita che è durata solo 20 minuti. Nel primo tempo è regnato l’equilibrio al PalaPerucatti tanto che all’intervallo lungo il punteggio vedeva avanti i senesi di sole 3 lunghezze. Al rientro dagli spogliatoi la svolta: la Maginot difende e corre in contropiede costruendo il parziale che decide il match (65-47 al 30’). Nel quarto finale Terranuova perde anche le staffe e i senesi ne approfittano per portarsi a casa partita e salvezza. Chiude la stagione con una vittoria anche la Advinser Asciano che batte l’Affrico Firenze 64-47. I ragazzi di coach Totaro coronano così un girone di ritorno che li ha visti grandi protagonisti, risultando una delle migliori squadre del girone. Peccato non aver raggiunto i playoff che con un po’ di continuità in più sarebbero stati alla portata del team delle crete. Chi farà i playoff è invece il Valdelsa Basket di coach Frati. I biancorossi chiudono la stagione regolare con una vittoria in trasferta sul parquet dei Jokers Legnaia (79-85) e dalla prossima settimana affronteranno la seconda è decisiva fase della stagione che mette in palio un posto in serie C. Il poker di giornata lo chiude la Nesi Tappezzerie Poggibonsi vittorioso a Scandicci sul parquet di una formazione già retrocessa. I giallorossi si impongono 66-84 chiudendo una stagione dove è mancata la continuità necessaria per agganciare le posizioni nobili della classifica.