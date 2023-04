Parla mister Protti "Il Siena? Squadra impressionante"

Alla vigilia del match ha parlato anche il tecnico della Fermana Stefano Protti. "Problemi extracampo per il Siena? Li conosciamo per averli letti sul giornale ma non credo che il Siena se li porti in campo soprattutto ora che mancano solo quattro partite. Incontriamo una squadra che, devo essere sincero, all’andata è quella che oltre alla Reggiana mi ha maggiormente impressionato: è vero, avevamo vinto al Franchi ma per parecchi minuti i bianconeri ci avevano messo in difficoltà senza oltretutto due attaccanti determinanti come Paloschi e Disanto, tra i più forti del girone. Il Siena è rimasta una squadra di grandi qualità, che gioca bene, davvero un brutto cliente. A Lucca abbiamo dato tutti quello che avevamo, stesse cose che ci servono ora con il Siena per cercare di trovare i punti per raggiungere la salvezza matematica. I miei giocatori sono encomiabili per atteggiamento, serietà, hanno dato il 100%. Lo dobbiamo mettere pure con il Siena".