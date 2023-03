Pari a reti inviolate per il Montalcino contro Sansovino

SANSOVINO

0

MONTALCINO

0

SANSOVINO: Tiezzi, Giustini, Poponcini, Bianchi, Biondi, Mazzuoli (47’ Mirante e dal 58’ Pascucci), Bigazzi (47’ Arturi), Marzi (80’ Panzieri), Betti, Nikolla (28’ Bastianelli), Sestini. All: Iacomoni

MONTALCINO: Gasparri, De Iorio Federico, Barontini, Calonaci, Matteini, Pobega (65’ De Iorio Francesco), Lellis, Palumbo, La Marca,Marchi, Casucci. All: Perini

Arbitro: Gabriele Giusti di Livorno.

SANSOVINO – Finisce a reti inviolate la partita fra Sansovino e Montalcino. È stata una gara scialba e avara di occasioni con un primo tempo in cui ha prevalso la noia. In questa fase di gara si registrano solo le proteste dei biancoverdi che hanno chiesto un rigore per un tocco di mano in area ma che l’arbitro non ha concesso. Nella ripresa tre episodi degni di nota, una parata di istinto di Gasparri su Bastianelli e un colpo di testa sempre dei locali che va fuori di poco. Nel finale ghiotta occasione per il Montalcino che va al tiro con Casucci da ottima posizione ma la palla finisce alta. Domenica prossima gara conclusiva della stagione regolare con il Montalcino che affronterà fra le mura amiche il San Quirico.

Andrea Falciani