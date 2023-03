Pareggio, ma passa la Montanina

MONTEP. STAZ.

2

MONTANINA

2

MONTEPULCIANO – Approda alla finalissima di Coppa provinciale di Terza categoria la Montanina, in virtù della normativa che consente il passaggio del turno alla formazione ospite in caso di parità dopo tempi regolamentari e supplementari. La Montanina sblocca con Vestrucci. Nell’azione successiva è annullata ai locali la rete dell’1-1, firmata da Cencini. Il pari arriva comunque grazie a Terrosi. Quindi Marano realizza il gol sorpasso per il Montepulciano Stazione, ma sul parziale di 2-1 ecco in mischia il 2-2 di Malfa che determina la soluzione dei supplementari.