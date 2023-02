Pareggio amaro, ora caccia ai tre punti Ma resta la maledizione dell’infermeria

Un pareggio amaro, quello della Robur con la Recanatese: i bianconeri, con in mano la partita, hanno permesso agli avversari di pareggiarla e per poco (santo Lanni) di spuntarla. I due punti persi bruciano e non poco, per la classifica e non solo: se vincere aiuta a vincere o comunque a tenere alto il morale, il successo, per il Siena, non arriva dalla trasferta di Montevarchi, datata 22 gennaio.

Servirebbe come l’aria: la chance domenica, contro il San Donato Tavarnelle, proprio al Brilli Peri, lo stadio che ha salutato, appunto, l’ultimo successo stagionale. Mister Pagliuca dovrà fare i conti, ancora, con assenze pesanti: Leone, tra i migliori in campo nelle ultime partite, dovrà fermarsi causa squalifica (diffidato, è stato ammonito sabato scorso), mentre su Crescenzi c’è un grosso punto interrogativo: il difensore, infortunatosi al ginocchio sinistro in allenamento (fastidio al compartimento mediale), sarà sottoposto oggi a esami strumentali dallo staff medico per stabilire la gravità del problema e i tempi di recupero. Con Collodel all’inseguimento della miglior condizione, dopo il lungo periodo di stop, alla ripresa degli allenamenti, domani (mister Pagliuca ha concesso alla squadra due giorni di riposo), saranno valutate con attenzione le condizioni di Picchi e Buglio, perché possano iniziare il loro graduale rientro in gruppo. Un rientro provvidenziale, se avverrà, considerata, come detto, l’assenza in mezzo al campo di Leone. Il programma di lavoro settimanale prevede per i bianconeri una doppia sessione nella giornata di mercoledì e allenamenti singoli sia giovedì che venerdì. Sabato, quindi, la seduta di rifinitura.

Angela Gorellini