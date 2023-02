Dopo la 27ma giornata, la classifica marcatori del girone B registra un unico attaccante in vetta: si tratta di Corazza del Cesena che ha raggiunto le 15 marcature. Lo insegue ancora Santini del Rimini a 14. Il bianconero Alberto Paloschi, con le sue 10 marcature, rimane comunque nella top five della classifica, affiancato da Ragatzu dell’Olbia e anche da Merkaj dell’Entella. Il numero 9 della Robur, con una media realizzativa dello 0,45 (22 le presenze stagionali), è però l’unico giocatore che ha raggiunto la doppia cifra senza mai battere calci di rigore. Paloschi ha ‘regalato’ al Siena ben 18 punti, meglio ha fatto soltanto, appunto, Corazza che di lunghezze al Cesena ne ha portate 19: sono loro i giocatori più determinanti del girone. Un’altra curiosità: la Robur, in ventisei partite, non ha mai ricevuto rigori contro. Intanto l’Imolese ha ufficializzato il ritorno in panchina di Mauto Antonioli, l’allenatore scelto la scorsa estate al posto di Fontana, poi sostituti da Anastasi, esonerato poco meno di una settimana fa (nello scorso turno alla guida della squadra, ad interim, Sintini).