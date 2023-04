Paloschi e Disanto hanno concluso in doppia cifra

Sono due i giocatori della Robur ad aver chiuso la stagione regolare in doppia cifra: il capocannoniere della Robur Alberto Paloschi, che ha chiuso a quota 13 (2 assist, 2 rigori), e Francesco Disanto che ha raggiunto le 10 marcature (7 assist, 2 rigori). Per il numero 9 una media di 0.41 (32 presenze), per il numero 7 di 0.29 (34 presenze). A laurearsi miglior realizzatore del girone B, alla fine, è stato invece Daniele Ragatzu, che si è fermato a 19 centri. L’attaccante dell’Olbia ha accelerato nel rush finale del campionato, superando di un soffio Corazza del Cesena (18). Sul terzo gradino del podio Claudio Santini (Rimini) a 16. A seguire Alessandro Sbaffo (Recanatese) e Alessandro Capello (Carrarese) a 14. A quota 13, a far compagnia a Paloschi, Manuel Fischnaller (Fermana), Francesco Nicastro (Pontedera) e Silvio Merkaj (Entella).