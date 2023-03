Paloschi e Disanto coppia da applausi Venti reti in due

Paloschi, Disanto, Collodel e Raimo, questi i bianconeri che hanno steso la Vis Pesaro: se i primi hanno raggiunto in due le 20 reti, per il centrocampista e il difensore, si è trattato del primo gol stagionale: un giusto premio per l’uno e per l’atro. E’ salito quindi a 12 il numero dei bianconeri andati a segno in stagione. Con 3 reti all’attivo Buglio, a quota 2 Frediani e Belloni. Con un gettone a testa, invece, Favalli, Riccardi, Meli, De Paoli e Arras. Con la rete firmata alla Vis Pesaro, Paloschi è tornato nella top five del girone: sono 11 le reti messe a segno dal numero 9, come quelle di Sbaffo, Fischnaller e Capello; ma l’attaccante bianconero le ha firmate in 25 presenze e senza aver mai tirato un rigore (0,44 di media). Nove, invece, i gol di Disanto che ha eguagliato il record personale centrato alla Sangiovannese, ma in D (2 reti anche in Coppa). In testa alla classifica marcatori, Corazza a 16, poi Santini e Ragatzu a 14 e Merkaj a 12.