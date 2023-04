Paloschi a quota 13 E’ stato uguagliato il record in carriera

In una partita che non ha regalato gioia ai colori bianconeri e ha anzi amplificato la rabbia dei tifosi, dopo una settimana di grossi scossoni, se non altro Alberto Paloschi ha segnato la sua tredicesima rete stagionale, quella con cui ha eguagliato il record di marcature in carriera (raggiunto in serie A quando indossava la maglia del Chievo Verona). Il numero 9 della Robur ha quindi a portata di mano la possibilità di superarlo. Un premio, se vogliamo, per un giocatore che non si è mai risparmiato, ha anzi stretto i denti – come ieri – per dare il proprio contributo alla causa anche non al top della condizione, e si è sempre messo al servizio dei compagni. Quello del Recchioni è stato il secondo centro firmato dal dischetto. Paloschi è così rientrato tra i migliori cinque marcatori del girone B, anche se in coabitazione con Merkaj dell’Entella. Al primo posto ancora Corazza del Cesena, con 17 centri, Ragatzu, però, lo tallona stretto: il giocatore dell’Olbia, con la doppietta rifilata ieri pomeriggio all’Alessandria, si è portato a -1. Santini (Rimini), fermo a 15, è scivolato al terzo posto. Ai piedi del podio c’è invece Capello della Carrarese, con le sue 14 marcature.