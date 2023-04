PalioAcanestro Opportunity va in campo I ragazzi di Di Vincenzo al Trofeo Garbosi

Primo impegno ufficiale per PalioAcanestro Opportunity, il progetto ideato dal team di PalioAcanestro che coinvolge tutte le società di Siena e provincia. Da oggi a lunedì, i ragazzi del 2011 guidati da Jury Di Vincenzo (Costone Siena e Polisportiva Cras) e Pietro Cortellessa (San Giobbe Chiusi), con il supporto organizzativo di Rosy Galasso, parteciperanno al Trofeo Garbosi 2023 di Varese, la manifestazione più longeva del basket giovanile italiano. "Siamo emozionati – commenta Jury Di Vincenzo – perché andiamo ad affrontare un’esperienza nuova, che speriamo rappresenti solo l’inizio di un percorso di crescita. La squadra verrà ospitata dalle famiglie della squadra di Malnate e questo renderà ancora più unica l’esperienza. Personalmente sono emozionato perché a questo Torneo ho partecipato anche da giocatore e sono contento di condividere la panchina con Pietro Cortellessa". "C’è grande emozione – sottolinea Cortellessa – ma anche tanta carica sia per i ragazzi che per noi istruttori. Personalmente si tratta del primo torneo da allenatore fuori dalla Toscana e vorrei ringraziare per la fiducia PalioAcanestro, i ragazzi, gli istruttori, i genitori e tutte le persone che sono all’interno di questo progetto". La rappresentativa PalioAcanestro esordirà oggi contro Academy Ticino. I ragazzi che prenderanno parte a questa esperienza sono Alessandro Viani (Poggibonsi Basket), Enrico Meniconi (Poggibonsi Basket) e Giorgio Cellesi (Poggibonsi Basket), Gabriel Noni (Valdelsa Basket), Tommaso Sbaragli (Valdelsa Basket) e Mirko Pruneti (Valdelsa Basket), Filippo Panichi (Basket Asciano Virtus Siena), Lorenzo Politici (Asinalonga), Niccolò Gigli (ASD Costone), Leonardo Andreini (ASD Costone), Matteo Rubbioli(ASD Costone) Claudio Benedetti (San Giobbe Chiusi).