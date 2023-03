PalioAcanestro alimenta la sinergia tra le associazioni

Il team di PalioAcanestro si allarga con ‘PalioAcanestro Opportunity’, un progetto che nasce con l’intento di incrementare la sinergia tra le associazioni sportive del territorio, che dedicano la loro attenzione alla crescita e all’educazione attraverso lo sport. Un’idea che ha già avuto un ottimo riscontro ed ha motivato il team di PalioAcanestro a coltivare l’entusiasmo che era nato intorno a questa iniziativa. Le società di Siena e provincia che hanno aderito a ‘PalioAcanestro Opportunity’ sono Basket Asciano, Polisportiva Asinalonga, Costone Siena, Mens Sana Minibasket, San Giobbe Chiusi, Polisportiva San Rocco, Poggibonsi Basket e Valdelsa Basket. Ogni società ha messo a disposizione alcuni dei loro atleti Under 13, Under 12 ed Under 11 che sono già stati coinvolti nelle prime sedute di allenamento, agli ordini dei tecnici provenienti dalle società. Prossimi appuntamenti venerdì prossimo alle 19 ad Asciano (2010), sabato alle 15 al PalaGiannelli.