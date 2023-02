Pagliuca: "Siamo stati un po’ fragili L’1-0 e abbiamo smesso di giocare"

Scuote la testa, Guido Pagliuca (nella foto). "Siamo stati un po’ fragili, come siamo andati in vantaggio abbiamo smesso di giocare – dice il tecnico del Siena –. Abbiamo allentato la concentrazione a abbiamo preso gol. Negli ultimi minuti, per farne un altro, per poco non lo prendiamo, Ivan ha fatto una grande parta. Dispiace perché i ragazzi hanno dato tutto. Ora dobbiamo capire come mai dopo una rete, è successo oggi, ma anche contro il Pontedera è l’Olbia, succede qualcosa che non ci permette di giocare con serenità". "Abbiamo creato tanto, tiri, cross su cross, loro con una conclusione in porta hanno pareggiato – aggiunge Pagliuca –: per l’ennesima volta abbiamo perso dei punti, punti che avrebbero potuto rendere il nostro campionato davvero bello". Nota lieta la prova di Meli, impreziosita dal primo gol in bianconero. "Sono contento per lui – sottolinea l’allenatore della Robur –. Ha disputato una bella partita e sulla rete è stato bravo. E’ un ragazzo di prospettiva. Ma come a Marco devo dire bravo a Disanto, a Leone, a tutti i ragazzi: fino al 75 hanno fatto benissimo, tanto che ero in difficoltà nello scegliere i cambi. Avevamo la partita in mano, poi, ripeto, ci siamo abbassati, abbiamo perso qualche duello e un giocatore solo ci ha fatto gol. Abbiamo reagito in maniera disordinata e abbiamo rischiato più del dovuto. Dispiace anche per l’ambiente: c’è stato un gran boato quando abbiamo fatto gol, i tifosi hanno sostenuto la squadra". "Il rigore su Favalli – prosegue –? Non l’ho rivisto, ma mi è apparso netto. Non è la prima volta che ci succede, in casa. E va beh…". Crescenzi non ce l’ha fatta. "Ieri mattina si è allenato e stava benino – ha spiegato il mister –, ma durante il riscaldamento ha subìto un mezzo contrasto e si è fermato, speriamo non sia niente di lungo, Luca è un giocatore importante per noi. Paloschi? Loro erano parecchio schiacciati e sui cross aveva due giocatori lì. Ma l’ho visto bene per quello che ha potuto fare". Domenica non ci sarà Leone, squalificato: Pagliuca spera di recuperare qualcuno degli infortunati. "Collodel deve iniziare ad allenarsi a regime. Mi auguro arrivino buone notizie anche da Buglio e Picchi".

Angela Gorellini