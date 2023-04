Pagliuca: "Pronti a sfidare il Pontedera" Tarantino sicuro: "Possiamo fare bene"

di Angela Gorellini

Al termine dell’ultima partita della stagione regolare 20222023 il tecnico bianconero Guido Pagliuca (nella foto) non ha rilasciato dichiarazioni in sala stampa. Ha parlato soltanto ai microfoni di Rai Sport. "Sono contento per i ragazzi – ha detto –, alleno un gruppo splendido che in ogni gara prova a giocare a calcio. Andiamo ai play-off da noni, quindi affronteremo il Pontedera. La partita con l’Entella ci deve lasciare positività per quello che abbiamo creato, e chiarezza sugli aspetti da migliorare, come l’ultimo passaggio. Per quanto riguarda le scelte di formazione, ho messo in campo chi aveva collezionato meno minuti: sono contento delle risposte che ho ricevuto".

Nessuna possibilità di parlare per i calciatori: l’unico a presentarsi davanti a taccuini e telecamere il direttore sportivo Massimo Tarantino. "Alla fine della stagione regolare il Siena ha raggiunto l’importante traguardo dei play-off. La squadra ha dimostrato di avere maggiori potenzialità rispetto ai punti che ha conquistato, ma conosciamo bene l’intensità di questo campionato e possiamo quindi ritenerci pienamente soddisfatti. Siamo consapevoli di poter far bene anche agli spareggi, nelle partite secche possiamo mettere in difficoltà chiunque".

Sull’eventuale, nuovo deferimento, che comporterebbe un’altra penalizzazione Tarantino non ha manifestato particolari timori. "Siamo ai play off – le sue parole –, a oggi li facciamo senza alcun dubbio. Poi per quello che accadrà domani non abbiamo la sfera magica. Proprio in vista dell’impegno che ci aspetta abbiamo anzi lavorato durante la settimana preservando quei giocatori che avevano accusato qualche fastidio, tenendo alta la concentrazione per la trasferta a Pontedera (‘E’ una settimana che ognuno dice quello che sente, noi ci basiamo sul fatto che non esiste alcun secondo deferimento. Ci sarà solo da discutere il ricorso del primo. Noi siamo tranquilli’ le dichiarazioni del direttore rilasciate invece a Rai Sport’ ndr)". Tarantino è stato poi interrogato sul girone di ritorno, dove di vittorie ne sono arrivate poche poche. "E’ stato sicuramente più difficoltoso di quello di andata – ha chiuso –, in cui la squadra è stata anche trascinata dall’entusiasmo. Qualche difficoltà l’abbiamo avuta, ma in certe partite siamo stati anche sfortunati".