Pagliuca: "I ragazzi sono stati grandi La contestazione? Ho spalle robuste"

di Angela Gorellini

"Sarebbe stato un peccato perdere questa partita, abbiamo meritato il pareggio, i ragazzi sono stati grandi": esordisce così il tecnico bianconero guido Pagliuca (nella foto) nella sua analisi post partita. "Non mi era mai capitato prima d’ora di dover fronteggiare così tante assenze – afferma il mister, leggendo la lista dei giocatori indisponibili. In più si sono fatti male Lanni e anche Picchi: per il quale c’è preoccupazione, ma è rimasto in campo stringendo i denti. Orlando era fermo da mesi, Verduci da un anno non faceva tanti minuti, Collodel era fuori da un mese e mezzo: i ragazzi sono stati splendidi e bravi a rimetterla in piedi con il cuore. Nei primi minuti del secondo tempo abbiamo creato diverse occasioni per passare in vantaggio. Poi il palo, la traversa, il rigore negato… Sarebbe stato ingiusto perderla". Tra gli indisponibili anche Luca Crescenzi. "Non so cosa deciderà la società – le parole di Pagliuca –. La comunicazione, in questi casi, sarebbe importante, per tutelare l’allenatore, in questo mese sono stato stritolato. Mi è stata data la colpa della scelta ma non è così. Io non c’entro niente".

Il mister è stato duramente contestato. "Ora se la sono presi con me – dice –, associano tutto a me. Mi dispiace perché non viene tenuto conto di come gioca la squadra anche decimata. Né che è già salva con ancora tante partite davanti e più o meno gli stessi punti con cui ha chiuso la scorsa stagione. Una stagione in cui per esempio Meli ha inanellato 5 presenze a fronte delle 25 attuali. Dispiace che una persona che dà tutto come me venga messa in una situazione di disagio come sta capitando. Me ne faccio una ragione, mi sto facendo la corazza, forte di un gruppo che sta ritornando splendido". "Tanti scienziati baipassano il fatto che la squadra fino a qualche giornata fa era la toscana ad aver fatto più punti a livello professionistico, il buon lavoro che stiamo facendo, qualcosa di bello e devastante, ma non buttando la palla in avanti, ma provando a giocare a calcio. Comunque io ho le spalle robuste, tengo botta. Si preferiscono le foto o gli articoli messi là per avere commenti. E allora sono contento che i ragazzi abbiamo ripreso una grande partita e anche per me. L’espulsione? Io non ho fatto proprio niente"