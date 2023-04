Pagliuca felice: "Risultato importante Adesso siamo più vicini all’obiettivo"

di Angela Gorellini

"Un punto che ci avvicina all’obiettivo": ha esordito così, il tecnico della Robur Guido Pagliuca (nella foto) nel post Siena-Gubbio. "Era importante muovere la classifica – ha aggiunto –. Abbiamo affrontato una buona squadra: abbiamo disputato un buon primo tempo, poi già all’inizio della ripresa siamo andati vicino al gol con Favalli. Passati in svantaggio, siamo stati bravi a crederci fino in fondo; dispiace perché potevamo anche vincerla, ma va bene così. Per noi era fondamentale riscattare le ultime due sconfitte: faccio i complimenti ai ragazzi che hanno lottato, giocato, compreso Motoc che ha disputato una buona gara".

Sulla sostituzione di Paloschi. "Qui ci sono tanti giudici – ha detto Pagliuca –, la platea è fatta di giudici. E mi dispiace per quanto i ragazzi ci danno dentro: Paloschi ha avuto la febbre mercoledì e ieri, ha giocato con 39, ha retto finché ha potuto, poi non ne aveva più. Quelli che mi hanno infamato ora lo sanno e dovrebbero venire al campo a scusarsi, funzionerebbe così. Sono contento per Alberto, ha fatto una bella partita, ha dato una grande mano". "Con i tifosi comunque il rapporto è stato un po’ recuperato – ha proseguito –, non è com’era a ottobre-novembre, ma loro vedono quello che faccio per la Robur e io ho stima in loro che seguono la squadra, anche in trasferta".

Se il Siena avesse avuto maggiore tranquillità, durante l’anno? "Saremmo a giocarci il quarto posto – ha commentato il mister bianconero –. Non di più, ma il quarto sì. Il fatto è che a Siena, se c’è una virgola viene amplificata, i problemi si ingigantiscono. E questo è successo fin dall’inizio. Per fortuna i ragazzi sono intelligenti. Si meriterebbero di fare i play off, sarebbe una bella cosa in un campionato livellato come questo e contro squadre che hanno inserito rinforzi importanti. A maggior ragione considerando che a giugno non si sapeva neanche se il Siena si sarebbe iscritto". "Ora dobbiamo essere bravi ad accontentarci di fare i play off e nel miglior modo possibile – ha chiuso l’allenatore della Robur –, provando magari ad agganciare l’Ancona che è la squadra che in questo momento ci è sopra. E il merito sarebbe di questo gruppo splendido che giorno dopo giorno ceca di lottare. Buona Pasqua a tutti".