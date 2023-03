Pagliuca: "Dispiace per il gol nel finale I miei ragazzi meritavano la vittoria"

di Angela Gorellini

Un pareggio amaro quello della Robur al Porta Elisa. "E’ vero, è stata la mia prima volta in questo stadio da ex – le parole del tecnico bianconero Guido Pagliuca (nella foto) a fine gara –, ma avendo a disposizione dei ragazzi splendidi, sapevo che avrebbero dato tutto e di più e questo mi ha lasciato sereno anche nel pre-partita. Alleno dal 18 di luglio un gruppo eccezionale, che ha grande applicazione, grande concentrazione, ma soprattutto grandi valori morali. E per un allenatore è importante".

Una beffa certo, considerando che fino al 70’ almeno la squadra di Pagliuca aveva giocato e bene, in sostanziale controllo, senza dimenticare il palo colpito da Collodel subito dopo la rete del momentaneo vantaggio (e un altro rigore non concesso nel primo tempo per il braccio largo di Tumbarello). "Negli ultimi 20 minuti abbiamo sofferto – ha ammesso il mister bianconero –: quando entrano giocatori come quelli che ha in rosa la Lucchese è normale che qualcosa concedi. La squadra non meritava questo risultato, meritava di vincere. E’ andata così, ci prendiamo il punto, che è un ulteriore passettino avanti verso il nostro obiettivo". Lasciando da parte il dispiacere, per il modo in cui è maturato il pareggio, il punto permette comunque alla Robur di allungare la striscia di risultati positivi – cinque pareggi, intervallati dalla vittoria sulla Vis Pesaro –e di tenere i rossoneri a distanza. "Non mi sembra, questo un campionato facile come dicono tanti – le parole di Pagliuca –, a me sembra un campionato molto equilibrato, dove tutti possono vincere e perdere con tutti. Per questo credo che siano fondamentali l’attenzione e la concentrazione. Io ho la fortuna di avere dei ragazzi che ne mettono sia in allenamento che in partita. Il nostro obiettivo è centrare i play off, senza mai smettere di crescere, per poter arrivare agli spareggi con quelle idee che ci permettano di esprimerci al meglio e con unità di intenti. Una vittoria oggi ci avrebbe dato la giusta spinta, ma la Lucchese, dopo il mercato di gennaio che abbia il miglior organico dopo le prime tre. E anche il campo non ci ha aiutato". "Sono contento per i nostri tifosi – ha chiuso il mister – che hanno visto la loro squadra lottare. Ma sono dispiaciuto per la vittoria sfumata all’ultimo minuto; ed è la seconda volta, nel giro di poche partite dopo la gara con il Pontedera".