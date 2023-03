Padova è salva Il destino di Siena si decide domenica

Taranto ha perso con Perugia in tre set, Padova con Taranto in quattro. Le due dirette concorrenti della Emma Villas sono rimaste ferme rispettivamente a quota 16 (i pugliesi) e 18 (i veneti). Ma Padova è matematicamente salva, avendo due vittorie in più all’attivo. Il destino di Siena passa dunque dalla doppia sfida in programma domenica alle 18: Monza-Siena e Milano-Taranto. Attenzione però ad eventuali cambiamenti: Verona-Cisterna è in programma sabato, ma il fatto che i pontini sono in lotta proprio con Milano per l’ultimo posto utile per i playoff potrebbe (dovrebbe) costringere la Lega a qualche modifica, mettendo tutte le partite delle squadre in lizza per gli stessi obiettivi in contemporanea. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Milano fra l’altro ha avuto anche problemi di covid, mezza squadra sabato scorso era assente a Civitanova ma la Lega non aveva concesso il rinvio del match.