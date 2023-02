Padova al sicuro. E’ testa a testa Emma Villas-Taranto

Padova ha vinto a Monza, la corsa per la salvezza con ogni probabilità si riduce a due squadre. Il risultato più sorprendente del ventesimo turno di campionato si è profilato proprio nella partita che interessava di più l’Emma Villas. Padova ha espugnato l’Arena di Monza al tiebreak, guadagnato dopo aver perso secondo e terzo set in maniera anche piuttosto netta. Nella bagarre finale invece Petkovic e compagni hanno avuto la meglio, conquistando due punti preziosissimi. Adesso la classifica nelle parti basse vede Padova a 18 (con sette vittorie), Taranto a 16 (con cinque vittorie), Siena a 15 (con cinque vittorie e una partita da recuperare). Bisogna fare risultato, necessariamente, e sperare che pugliesi e veneti restino ancorate alla loro posizione. Stante il risultato di ieri, è da guardare soprattutto quello che farà Taranto, impegnata dopo la pausa prima con l’imbattibile Perugia (anche ieri vittoria agile in tre set su Cisterna), poi a Milano all’ultima giornata. Nel mezzo, in concomitanza con le Final Four di Coppa Italia, sabato prossimo, c’è il recupero della gara non giocata con Civitanova nella settimana dello sciame sismico. Ed è subito in quella che bisogna cercare di ribaltare la situazione in classifica, in modo da mettere tutta la pressione del mondo sulle avversarie. Dopo il ko di Taranto tocca a Siena fare per forza punti, vincendo contro la Lube l’obbligo passerebbe sulle spalle dell’avversaria. Ieri in Superlega è stata la giornata dei tiebreak: dopo quello giocato al PalaMazzola nell’anticipo di sabato, e oltre a quello già citato tra Monza e Padova, sono andate al quinto set anche le sfide tra Civitanova e Piacenza (hanno vinto i marchigiani rimontando da 0-2) e tra Verona e Modena (con successo della formazione veneta).

Stefano Salvadori