Ostacolo Carrarese Mister Dal Canto e Giannetti gli ex

La Carrarese, che attende la Robur domenica, è reduce dal punto preso ad Olbia che ha confermato il momento positivo della formazione di Alessandro Dal Canto. "La nostra gara è stata complessivamente positiva perché nei primi dieci minuti non siamo partiti neppure male poi da una palla persa a centrocampo in maniera ingenua sono conseguiti due corner per gli avversari e da uno di questi è scaturito il gol. Dopo ci sono stati cinque minuti in cui i nostri avversari hanno avuto il sopravvento sulle ali dell’entusiasmo. In realtà, siamo stati bravi a raddrizzare i giochi sapendo gestire la partita, leggendone i momenti ed avendone un certo controllo a livello di gioco ed anche per occasioni create, abbiamo rischiato di portare a casa una vittoria che, ai punti, sarebbe potuta starci. Torniamo a casa con un punto prezioso su un campo complicato". Bernardotto in Gallura è uscito per un problema fisico mentre è da valutare Giannetti, assente sabato.