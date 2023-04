Ora la Robur tiene tutti sotto scacco Domani si riunisce il Consiglio di Lega

I processi pendenti davanti alla giustizia sportiva (con i suoi tempi mastodontici) ha messo in stand by play off e play out: la Lega ne vuole attendere l’esito, prima di dare il via agli spareggi che definiranno i confini della prossima serie C. Il Siena, che sul campo i play off li ha conquistati nonostante il -2 in classifica, con la società che crede nel ricorso, si trova proprio al centro del problema: ormai da giorni si parla di un possibile, nuovo, deferimento, che potrebbe compromettere la partecipazione di Lanni e compagni agli spareggi e che il club di Emiliano Montanari (nella foto) avrebbe comunque il diritto di difendere. E’ la Robur, insomma, a tenere sotto scacco l’intero raggruppamento, una situazione di cui la piazza avrebbe volentieri fatto a meno. La scelta del Consiglio direttivo della Lega, perché la post season parta con una griglia definitiva, è stata quella di annullare la riunione organizzativa con le squadre partecipanti al primo turno e fissare, per domani, un nuovo incontro, per fare il punto della situazione e prendere tutte le decisioni, con un più che probabile slittamento dell’inizio degli spareggi, in programma domenica (la data più gettonata giovedì 11 maggio). Anche se, ovviamente, tutto dipende dalla durata dei processi. Le prossime ore saranno quindi decisive. Come i prossimi giorni saranno decisivi per la partita più importante: quella che mette in palio il futuro del Siena. Le voci di un possibile addio dell’attuale proprietà si rincorrono da un po’, ma ancora niente si è concretizzato. Il tempo però scorre inesorabile ed è necessario trovare una soluzione per non dover assistere all’ennesimo crack.