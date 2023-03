Ora cinque partite per il ‘destino’ dei bianconeri

Saranno le prossime cinque partite a disegnare il destino della Robur. I bianconeri si troveranno a giocarne tre in trasferta e due in casa, considerando il prossimo doppio turno in esterna: dopo la gara dello stadio Dei Marmi di Carrara, arriverà quella in casa della Fermana. Lanni e compagni torneranno nel proprio stadio giovedì 1 aprile, per affrontare il Gubbio, alle 20,30. Dopo la trasferta di Fiorenzuola, chiuderanno la stagione regolare al vecchio Rastrello con l’Entella, domenica 23 aprile alle 14,30. Per quanto riguarda il rendimento della Robur, alle soglie della 34ma giornata, è leggermente migliore quello interno: 25 i punti raccolti al Franchi dei 48 totali frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 2 sconfitte (18 gol fatti e 10 subiti). In esterna sono arrivati invece 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte (17 gol fatti e 19 subiti, di cui però 8 - 4 e 4 - sono giunti a Reggio Emilia e Cesena).