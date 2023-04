Ora Chiusi non può più sbagliare

Due vittorie contro Latina e Trapani nelle prossime due partite, agguantandole entrambe a quota 8 punti. Solo così i Bulls possono agganciare il treno play-off staccando il sedicesimo e ultimo biglietto utile per la postseason. Questo per effetto della sconfitta di domenica scorsa a Agrigento: "Noi siamo arrivati a questo girone molto contenti di avercela fatta – ha commentato coach Bassi a fine partita –. L’obiettivo era la salvezza e quindi la conquista del girone bianco è equivalsa al raggiungimento, ma è pur vero che di quattro partite ne abbiamo perse tre, tutte in volata e tutte più o meno giocandocele. C’è del rammarico ma questa è stata la nostra stagione. Abbiamo sempre fatto "quasi" quello che dovevamo, dalla prima partita di campionato. Ci teniamo stretti la salvezza e adesso cercheremo di chiudere nel migliore modo possibile". Sul ko di domenica: "Innanzitutto c’è stata tanta Agrigento, alla quale faccio i miei complimenti per la partita e per l’intera stagione – ha aggiunto l’allenatore biancorosso –. Sono sicuro che chi incontrerà questa squadra ai play-off, si troverà di fronte a un’avversaria difficile da superare. Noi abbiamo fatto la partita che volevamo, siamo stati aggrappati al punteggio con le unghie e con i denti rispettando pienamente il game plan, i ragazzi da questo punto di vista sono stati eccezionali. Ci è mancato un po’ di ossigeno, un po’ di lucidità e dall’altra parte sono arrivati anche grandi canestri che hanno legittimato la vittoria. Considerando che eravamo senza Medford abbiamo fatto una buona partita. Siamo stati dentro l’incontro, abbiamo vinto a rimbalzo e questo è un aspetto importante. Molto positivi, nel primo tempo, i soli dieci tiri da tre tentati da Agrigento, che però sono diventati ventotto nei secondi venti minuti. Abbiamo smesso di mettere pressione sui tiratori e quando fai questo, soprattutto su questo campo, finisci per pagarne le conseguenze. Rispetto ai primi due quarti abbiamo avuto qualche palla persa banale in più che ha aperto il contropiede".