OlimpiaColle si mette in evidenza a Pisa grazie a Giannetti e Renzi

E’ ripartita da Pisa con il ‘Duathlon delle Città Medievali’, la marcia dell’OlimpiaColle Triathlon nelle specialità multidisciplinari. Gara su distanza Sprint (5 km podismo, 20 km ciclismo e 2,5 km podismo), in cui la compagine colligiana ha fatto registrare la propria presenza con Alessandro Renzi ed Andrea Giannetti, all’esordio assoluto in una competizione come il Duathlon. Circa 150 i partenti, con Alessandro Renzi che si è fatto rispettare terminando con un onorevole 59mo posto assoluto e 9no di categoria S4 in 1h08’41’’. Buona la prima per Giannetti, che ha completato la prova in 1h12’57’’ (81mo assoluto e quinto di categoria M5). Altri punti validi ai fini del piazzamento nelle classifiche Federali Nazionali per l’OlimpiaColle Triathlon realtà oramai affermata nel panorama regionale, nazionale ed internazionale grazie anche al grande sforzo profuso dai propri partner commerciali (La Terrazza del Chiostro di Pienza, Studio Sampieri di Monteriggioni, Citis Siena, CP Petrol di Colle Val d’Elsa, Sapori di Toscana, GMG Gomme Siena, Gelliplast di Colle Val d’Elsa e Elemac di Barberino Val d’Elsa). Buon viatico questo per la compagine valdelsana verso i prossimi ravvicinati impegni stagionali.