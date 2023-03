OlimpiaColle ok grazie alle prove di Amato e Renzi

Domenica scorsa il sole ha strizzato l’occhio al Ciclodromo Alfredo Martini di Ponte Buggianese (Pistoia). Giornata primaverile in cui la società FreeStyle Triathlon Valdinievole ha fatto respirare e ha regalato momenti di sano sport ed allegria. Il ‘Duathlon Circuit Freestyle’, gara svolta all’interno di una struttura a circuito, ha visto prendere il via circa 90 atleti tra i quali due portacolori dell’OlimpiaColle: Ferdinando Amato ed Alessandro Renzi. Gara vivace in cui gli atleti valdelsani hanno ben figurato piazzandosi rispettivamente in quinta posizione assoluta, prima di categoria S4 (Amato), con il crono di 1h00’33" e 37ma assoluta, settima di categoria S4 (Renzi), con il tempo di 1h08’43’’. Prestazioni equilibrate per i due tesserati OlimpiaColle alla loro prima uscita stagionale in questa prova svoltasi sulle canoniche tre frazioni e sulle distanze di 5 km podismo, 20 km ciclismo e 2,5 km in rapida successione. Soddisfazione da parte della dirigenza e dei partners commerciali (La Terrazza del Chiostro di Pienza, Studio Sampieri di Monteriggioni, CITIS Siena, CP Petrol di Colle Val d’Elsa, Sapori di Toscana, GMG Gomme Siena, Gelliplast di Colle Val d’Elsa e Elemac di Barberino Val d’Elsa) per questa ennesima risposta positiva del parco atleti, in attesa dei prossimi ravvicinati impegni agonistici, in una stagione ancora tutta in divenire. Prima di questa bella prova di Amato e Renzi era stato Federico Alvino, che un mese prima era stato protagonista in Oman sulla distanza 70.3Half Ironman (1,9 km nuoto, 90 km ciclismo e 21 km podismo) a caratura internazionale e marchio IM (IronMan). Prova estremamente solida e positiva per l’atleta che ha messo in mostra un grande equilibrio.