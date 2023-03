Oggi tutte le senesi vanno in trasferta

Per il girone E del campionato di Eccellenza, sarà un mercoledì vissuto sul campo: andrà infatti in scena oggi la 27ª giornata di campionato. La Colligiana, sulla scia della capolista Figline (12 i punti che separano attualmente i biancorossi dalla capolista), busserà alla porta della Rondinella, dopo il rinvio della sfida con il Signa per impraticabilità del campo. E proprio sul campo del Figline, sarà impegnata la Chiantigiana, reduce dal pareggio a reti bianche proprio con la Rondinella. Partita in trasferta anche per la Sinalunghese che andrà a far visita alla Fortis Juventus: i ragazzi di Iacobelli si presenteranno all’appuntamento forti del successo con lo Zenith Prato. Non scenderà in campo invece il Mazzola Valdarbia che osserverà il turno di riposo e avrà ancora qualche giorno per godersi il successo in casa del Baldaccio Bruni. Le altre partite in programma questo pomeriggio sono Pontassieve-Porta Romana, Prato 2000-Castiglionese, Signa-Baldaccio Bruni e Zenith Prato-Firenze Ovest. Nuova Foiano-Lastrigiana è in programma mercoledì prossimo.