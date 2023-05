Oggi secondo atto La Feralpisalò sfida la Reggiana

Andrà in scena questo pomeriggio alle 18 il secondo atto della Supercoppa di Serie C. Ad affrontarsi saranno la Feralpisalò (uscita sconfitta dalla gara di esordio con il caterpillar Catanzaro) e la Reggiana. E, in campo, ci sarà anche un po’ di Siena: ad affiancare l’arbitro Matteo Centi di Terni l’assistente Costin Del Santo Spataru, della sezione Aia di Siena Artemio Franchi. Un’altra bella soddisfazione per dirigenti e associati.

A completare la terna Bianchini di Perugia. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della competizione, verrà tenuto conto nell’ordine della differenza reti; del maggior numero di reti segnate; del maggior numero di reti segnate nella gara esterna. La prima squadra nella storia ad alzare al cielo SuperCoppa, nel 2000, è stata la Robur.