Oggi Festa della Toscana al Petriccio I giovani potranno provare a giocare L’esterno Buret ceduto ai Boars Grosseto

Il Siena Baseball Club organizza, con il supporto della Regione, la Festa della Toscana; la seconda manifestazione, al campo da baseball del Petriccio, dopo il successo ottenuto con la scuola Peruzzi, con gli studenti della Italo Calvino di Quercegrossa. L’iniziativa, che si svolgerà oggi a partire dalle 15, è conclusiva del progetto ‘Insieme con il baseball’, volto a far provare ai giovani questo sport, cercando di favorire l’integrazione e le pari opportunità. I festeggiamenti della Festa della Toscana dello scorso 30 novembre sono stati ispirati all’art. 21 della Costituzione: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Il Siena Baseball Club, per celebrare lo sport come veicolo di integrazione, con un coinvolgimento attivo e concreto del mondo scolastico senese, ha deciso di utilizzare un approccio culturale e metodologico basato sul gioco e sulle attività sportive di sperimentazione e scoperta, funzionale alla diffusione di principi come il rispetto dell’individualità di ciascuno, del gruppo, delle regole e dei valori quali il benessere psico - fisico, la socializzazione, l’integrazione e l’abitudine a un sano e corretto stile di vita. Sono stati protagonisti delle iniziative di promozioni scolastiche i tecnici Gaia Benvenuti, Irene Bonazzola, Francesco Giusti, Antonio Rodriguez e José Alberto Sanchez, impegnati, nel corso dell’anno scolastico 202223, nelle scuole di Siena (Tozzi, Colleverde, Peruzzi, Cecco Angiolieri e Mattioli), Asciano (primaria di Arbia) e Castelnuovo Berardenga (primaria di Quercegrossa).

Il club bianconero ha poi comunicato di aver raggiunto l’accordo per la cessione, in prestito annuale, dell’esterno Joel Carmona Buret (nella foto) ai Boars Grosseto, in serie B.