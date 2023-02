Oggi Chiantigiana e Mazzola Valdarbia si giocano il futuro

Momenti differenti, per la Chiantigiana e per il Mazzola Valdarbia che oggi alle 14,30 si contenderanno i punti in palio al Comunale di Gaiole. I padroni di casa sono reduci da tre sconfitte consecutive (l’ultima affermazione il 14 gennaio, il 3-0 sul Firenze Ovest) con la classifica che dice terz’ultimo posto. I biancocelesti, invece, viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, dopo la vittoria sulla Castiglionese, settimo risultato utile consecutivo (5 i successi) e nono posto. "Non dobbiamo cullarci sul momento positivo – afferma il tecnico Stefano Argilli –, siamo attesi da una sfida tostissima, contro un’avversaria che lotta, che ha altri obiettivi di classifica ma lo stesso pericolosa. Dobbiamo mantenere la maturità raggiunta, la strada è lunga, ci sono ancora tante battaglie: servirà agonismo, a partire oggi. Con Cioffi la Chiantigiana ha ottenuto risultati positivi, altri li ha sfiorati, come nell’ultima partita (con la Baldaccio Bruni, persa 1-0 ndr)". A dirigere il match Manuel Marchi di Siena.