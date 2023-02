Occasione Pievescola

E’ il Pievescola la protagonista dei tre anticipi del campionato di Terza categoria che si giocano oggi: i giallorossi, reduci da un clamoroso 3-0 a Radda, ricevono la Montanina ed hanno tutte le carte in regola per continuare a salire in classifica. Buoni motivi di interesse anche in Buonconvento-Ancaiano e Quercegrossa-Sant’Albino: i gialloverdi inseguono i play-off ed i rossoblù sono forse all’ultima spiaggia per continuare a sognare tale obiettivo. Domani il big match sarà Rapolano-Vescovado, con i gialloneri sempre imprevedibili. Turno apparentemente non difficile per la Raddese in casa del Cus Siena, per il Montepulciano Stazione che riceve il Geggiano e per il Campiglia a Chiusdino. Sarà tutto scontato? Nel calcio non esistono certezze! Ed il Monticchiello? Anche lui è all’ultima spiaggia: deve vincere a Chiusi con la Rionese e poi sperare che davanti il ritmo delle prime cali notevolmente… Sperare fino alla fine non costa nulla.

Giu.Ste.