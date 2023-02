Occasione a Prato per la Sinalunghese di mister Iacobelli

Tutto pronto al campo di Cerchiaia per il derby tra Mazzola Valdarbia e Colligiana. Un scontro importante che per i senesi rivedrà mister Argilli in panchina dopo il turno di squalifica scontato nella trasferta di Gaiole in Chianti. "La Colligiana è una squadra forte che conosciamo bene – le parole del tecnico alla vigilia - sappiamo quindi il loro valore ma cerchiamo di completare questa settimana di impegni durante la quale abbiamo ottenuto due belle vittorie figlie di altrettante ottime prestazioni. Proveremo quindi a fare il nostro gioco per fare il massimo. Torniamo sul nostro campo dopo la gara di Certaldo di domenica scorsa che era casalinga solo sulla carta – ha concluso Argilli - abbiamo grande voglia ed entusiasmo visto che arriviamo da un bel momento ma vanno mantenute umiltà e cattiveria agonistica". Fischio d’inizio alle 14,30.

Alla stessa ora la Sinalunghese di mister Iacobelli farà visita al fanalino di coda Prato 2000 sul campo dello stadio ‘Puskas’ di Signa. In palio contro la cenerentola (ancora a secco di successi in stagione) del campionato tre punti importante per provare a scalare posizioni in classifica a distanziare definitivamente la zona calda della graduatoria.