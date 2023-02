Obiettivo S. Donato Crescenzi in forse Leone squalificato

Alla ripresa degli allenamenti saranno da valutare le condizioni di Luca Crescenzi. Il difensore, che si è infortunato giovedì in allenamento, ieri ha provato a esserci, ma durante il riscaldamento pre partita ha dato forfait: ha accusato una riacutizzazione del problema al compartimento mediale del ginocchio, domani sarà rivalutato dallo staff medico bianconero, con la speranza che non l’infortunio non interessi il legamento. Per la partita di domenica a Montevarchi, contro il San Donato Tavarnelle, non sarà a disposizione Giuseppe Leone: il centrocampista, diffidato, si è preso il giallo che farà scattare la squalifica. Mister Pagliuca spera di poter recuperare totalmente Collodel e che il rientro di Picchi eo Buglio possa avere un’accelerata. I diffidati rimangono comunque sei: a Belloni, Castorani, Collodel, Favalli e Frediani si è aggiunto Meli.