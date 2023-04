Nuovo deferimento per la Robur Bianconeri esclusi dai playoff

Ci sarà di certo chi alle prime notizie circolate avrà pensato a un’illazione. Tanto più che la società, per voce del ds Massimo Tarantino, fin dopo la partita con l’Entella professava, sull’argomento, la massima tranquillità. E invece… "Il procuratore federale, a seguito di segnalazione della Covisoc ha deferito al Tribunale federale nazionale-sezione disciplinare il presidente del cda e legale rappresentante pro tempore dell’Acr Siena 1904, Emiliano Montanari, per il mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, dei contributi Inps relativi al periodo di gennaio 22-febbraio 23, nonché del permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021-agosto 2022". Il deferimento è arrivato anche se con qualche giorno di ritardo per un difetto di comunicazione tra Covisoc e Procura federale. La Robur subirà così una nuova penalizzazione che la estrometterà dai play off. E i punti saranno più dei due già presi a fine marzo, vista l’applicazione della recidiva "per le condotte ascritte nell’ambito di altro procedimento disciplinare… La società è stata deferita a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro tempore". In attesa dell’udienza per la discussione dello stesso deferimento – che formalizzerà la penalizzazione e si terrà in videoconferenza lunedì 8 maggio alle 10,30 –, i playoff, che sarebbero dovuti iniziare domenica, partiranno l’11 maggio. I bianconeri dovranno rimanere a guardare gli altri, nonostante il traguardo tagliato sul campo. E tagliato con merito, grazie a un girone di andata condotto alla grande e un girone di ritorno portato avanti da una rosa indebolita, tra mille difficoltà, situazioni paradossali e una miriade di incertezze. Purtroppo il calcio non è solo una palla che rotola e le notizie non sempre sono illazioni. Al Siena, di questi tempi, basterebbe una proprietà che garantisse un futuro.