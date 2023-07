Nuovo arrivo per l’Emma Villas Ingaggiato lo schiacciatore Tallone

La Emma Villas ha ingaggiato lo schiacciatore Alessio Tallone. Nato a Pesaro il 23 settembre del 1999, alto un metro e 99 centimetri, arriva dalla vittoria del campionato di A2 con la maglia della Tonno Callipo Vibo Valentia. "Sono contento di venire a Siena, è una piazza bella e prestigiosa – ha affermato Tallone –. C’è anche un allenatore che stimo tanto, sono felice di poter lavorare con lui. Ho già parlato alcune volte con coach Graziosi, la sua presenza sulla panchina della Emma Villas ha influito su quella che è stata la mia decisione. È certamente uno dei migliori allenatori della categoria e sa lavorare molto bene con i giovani".

Da Vibo a Siena per provare a ripetere il cammino trionfale della passata stagione: "Per me è un’ulteriore sfida, cerco nuove conferme – ha aggiunto Tallone –. L’esperienza a Vibo Valentia mi ha fatto crescere come giocatore, sono stato un anno ad allenarmi ogni giorno con grandi professionisti come Santiago Orduna che davano il massimo ogni giorno in palestra ed erano da esempio per i ragazzi più giovani. Il gruppo allestito mi sembra interessante. Il prossimo anno in Serie A2 non ci sarà una squadra come Vibo Valentia (che ha sostanzialmente ucciso il campionato ndr), ma tante buone formazioni che lotteranno per le prime posizioni della classifica. Credo che ci sarà una bella bagarre, noi dovremo lavorare bene per cercare di ottenere un buon piazzamento".

St.Sal.