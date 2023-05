Nuova convocazione nella Under 16 per il difensore bianconero Rizzo

È stata una stagione complicata, per il settore giovanile della Robur. Eppure, grazie all’impegno e alla dedizione degli staff, dei giocatori e dei collaboratori, al loro attaccamento ai colori, al grande impegno dei genitori dei ragazzi, sono stati centrati ottimi risultati. La crescita delle squadre è stata costante e sono arrivate anche gratificazioni individuali. Per il difensore dell’Under 17 Niccolò Rizzo, per esempio, è giunta, proprio nelle ultime ore, una nuova convocazione dalla Rappresentativa Under 16 di Lega Pro.

I giovani del commissario tecnico Daniele Arrigoni saranno impegnati in un’amichevole con i pari età della Ternana, mercoledì prossimo, 24 maggio, alle 15 al centro tecnico di Coverciano. I ragazzi si raduneranno il giorno precedente e svolgeranno un allenamento di rifinitura sempre sul campo di via D’Annunzio.

Un nuovo ‘gettone’ per il giovane bianconero, gravitato, nel corso della stagione e già dal ritiro di preparazione estiva, in orbita prima squadra: un nuovo ‘gettone’ arrivato in un momento particolare, di incertezza su quale futuro aspetta la società bianconera e quindi anche i ragazzi del vivaio, con l’attività agonistica terminata – anche se, per il settore giovanile, non è ancora arrivato il ‘rompete le righe ufficiale’ –, l’assenza di un segretario, dopo le dimissioni di Damiano Naldi. E il Bertoni che è appena passato in mano al Comune…