Nuova chiamata del ct Arrigoni per il giovane Rizzo

Nuova chiamata per il giovane bianconero Niccolò Rizzo nella Rappresentativa di Lega Pro. Continuano infatti le amichevoli delle stelline del ct Daniele Arrigoni e l’Under 16, mercoledì 3 maggio alle 12, sarà di scena allo stadio Recchioni di Fermo per giocare contro i pari età gialloblù. Il ritrovo e l’allenamento di rifinitura sono previsti il giorno precedente al Firmum Village di Fermo.

Tra i 22 convocati del commissario tecnico c’è, come detto, anche il centrale del vivaio della Robur: Rizzo veste la casacca del Siena Under 17, allenato da mister Stefano Guberti. Durante l’attuale stagione, entrato con merito nel giro della Rappresentativa, è stato più volte convocato in prima squadra da mister Guido Pagliuca ed è stato tra i giovani protagonisti del ritiro della Robur, a Orvieto, l’estate scorsa: una tappa importante per la sua crescita.