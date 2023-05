Nonostante i ricorsi i play-out iniziano regolarmente

Nonostante i ricorsi e i controricorsi presentati da Imolese, Piacenza, Viterbese e Monterosi, la Lega Pro è andata dritta per la propria strada: prenderanno il via oggi i play out della serie C. Con la retrocessione sul campo del Montevarchi e quella, causa penalizzazione, dell’Imolese, a giocarsi la permanenza in categoria saranno il San Donato Tavarnelle e l’Alessandria: la sfida avrà inizio alle 17,30. Per i toscani è il debutto in una post-season di Lega Pro (quest’anno all’esordio assoluto in categoria), mentre per i grigi si tratta della terza partecipazione dopo le esperienze del 199394 in C-1 (retrocessione per mano dell’Empoli, 0-1 al Castellani e 0-0 al "Moccagatta), 199798 in C-1 (altra retrocessione contro la Pistoiese, 1-1 interno ed 1-2 in Toscana). Per quanto riguarda gli altri gironi, nel raggruppamento A andranno in scena le partite Albinoleffe-Mantova (alle 17) e Triestina-San Giuliano City (alle 16,30). Per quanto riguarda invece il girone C l’incontro in programma è Gelbison-Messina (alle 15). Le partite di ritorno sono in calendario sabato prossimo.