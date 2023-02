Per mercoledì non sono in programma soltanto i recuperi delle partite Siena-Torres (27ma giornata) e Vis Pesaro-Pontedera (23ma giornata), ma anche le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

A scendere in campo, per il girone B, l’Entella, impegnata sul campo del Vicenza. La partita avrà inizio alle 20,30. L’altra semifinale sarà Juventus Next Gen-Foggia, allo stesso orario.

All’andata i liguri hanno vinto grazie al rigore trasformato da Morosini al 67’, mentre i pugliesi hanno battuto i bianconeri di Torino 2-1 con le reti al 4’ e al 54’ di Ogunseye (F) e al 21’ di Poli (J). Nel caso in cui fosse l’Entella ad aggiudicarsi la Coppa Italia, il girne B potrebbe usufruire di uno slot in più ai play off, ovvero accederebbe agli spareggi anche la squadra classificatasi all’undicesimo posto al termine della regular season.