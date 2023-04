"Non è stata la nostra partita migliore Il Siena? Meritava qualcosina in più"

"Non è stata la nostra miglior partita e il Siena avrebbe meritato qualcosina in più": c’è totale onestà nelle parole del tecnico dell’Entella Gennaro Volpe. "Non è stato facile metabolizzare la mancata promozione – ha detto –, ma abbiamo fatto il possibile, riuscendo anche a mangiare 8 punti alla Reggiana e tenendo aperto il campionato quasi fino alla fine. I granata comunque hanno meritato, ma credo che arrivare terzi con 79 punti sia quasi un record. E’ comunque il massimo risultato dell’era Gozzi". "Il presidente mi ha difeso a spada tratta proprio dopo il ko in Entella-Siena? Alleno in una piazza ambiziosa – ha sottolineato il mister – e i tifosi sono esigenti. Ma la squadra era stata rinnovata e la bacchetta magica non ce l’ha nessuno. Quando cambi tanto ci vuole tempo per far carburare una squadra. Ho fatto anche io qualche errore, ma fa parte della crescita personale".

A gennaio l’Entella aveva messo nel mirino Francesco Disanto. "E’ un giocatore importante per la categoria – ha chiuso Volpe – e a me piace molto. Ci abbiamo provato ma abbiamo trovato la resistenza del Siena che non ha voluto privarsene per il raggiungimento dei propri obiettivi".