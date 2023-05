Niente da fare per il Gracciano Va avanti Massa

MASSA VALPIANA

1

GRACCIANO

0

Dopo sedici partite utili nella Prima categoria girone C – una gran rimonta, dalla zona medio-bassa ai playoff – il Gracciano deve cedere al 90’ al Massa Valpiana. Sarà quindi la formazione della provincia di Grosseto a sfidare la Casolese, che aveva già raggiunto la finale playoff per effetto del secondo posto nella regular season e del meccanismo della forbice. Ieri a Massa Marittima, stadio Elmi, anche il Gracciano ha avuto le occasioni per passare. Bravo il portiere locale a dire no a Giardulli. Episodio decisivo allo scadere dei tempi regolamentari: Bassa, già ammonito, riceve il secondo cartellino per un fallo e il Gracciano resta in dieci. Dalla conseguente punizione, i più esperti giocatori del Massa Valpiana trovano la rete determinante con una gran botta dai venticinque metri. Gracciano eliminato a testa alta dalla post season della Prima.