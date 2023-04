Nel pomeriggio il Catanzaro sfida la Feralpisalò

Inizierà questo pomeriggio alle 16,30, con la sfida Catanzaro-Feralpisalò, la Supercoppa di Serie C, che vedrà all’opera le tre squadre vincenti dei tre gironi di Lega Pro. La seconda giornata è in programma sabato 6 maggio: la Reggiana affronterà la perdente della prima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante. La terza giornata andrà in scena sabato 13 maggio: il match sarà giocato tra le due squadre che non si sono incrociate in precedenza. Saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si terrà conto, nell’ordine, della differenza reti; del maggior numero di reti segnate; del maggior numero di reti segnate in esterna.

La curiosità è che la manifestazione ha preso il via nel 2000 e ad aggiudicarsela è stata proprio la Robur: i bianconeri (girone A) affrontarono il Crotone (girone B): all’andata, all’Ezio Scida, finì 1-1 con gol di Pagano e Lorenzini. Al ritorno, al Franchi, il Siena si impose grazie alla marcatura di Ghizzani.