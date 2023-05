Nel mezzofondo in evidenza Cervone e Chiappinelli

Prosegue alla grande per gli atleti della Uisp Atletica Siena l’inizio di stagione in pista che porta verso la prima fase regionale dei CdS in programma a metà maggio ad Arezzo. In una panoramica generale emergono innanzitutto le prove del mezzofondo, con Yohanes Chiappinelli (nella foto) e Latena Cervone. Il Carabiniere allenato da Giuseppe Giambrone dopo il positivo debutto in maratona, è tornato a calcare la pista: a Arezzo ha corso i 1500 in 3’52’’67 (davanti a Cervone in 3’55"73), poi a Milano quattro giorni più tardi ha corso i 5000 in 13’54’’15, personale sulla distanza. Chiappinella sarà presto impegnato nel classico appuntamento di Londra sui 10.000, intanto queste sue prestazioni potranno essere utili anche ai fini CdS per il club senese. Molto bene anche Latena Cervone, subito sceso a un gran crono nei 1500. L’allievo di Maurizio Cito ha infatti corso a Milano in 3’51"94, personale abbattuto di quasi tre secondi, ancora al top a livello italiano tra gli Under 18, e rinnovata vibrante rivalità con Manuel Zanini, che ha corso in 3’48"23 (quinto tempo italiano U18 all-time) in un’altra serie. Sempre dal Meeting del 25 aprile ad Arezzo: vittoria della 4x400 femminile Gallorini, Moscatelli, Brotto, Bernardi in 4’02’’52; terzo posto di Claudio Facchielli nei 100m in 10"99 (+0.2). Trasferta a Modena per un Meeting dove alcune pedine della squadra femminile hanno saggiato il proprio stato di forma: Linda Moscatelli vincitrice dei 400 hs in 1’03’’56, Elena Monciatti seconda nell’alto con 1.62, Noa Rocchigiani terza nel lungo con 5.49 (+0.9).