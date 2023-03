Negli ultimi incroci bianconeri vincenti Fa ancora male l’errore del portiere Pane

Dopo molti anni di astinenza Robur ed Alessandria sono tornate ad incontrarsi. A novembre bianconeri vittoriosi al Moccagatta grazie al guizzo di Paloschi mentre quello a dicembre 2019 Lombardo e Guidone (doppietta) permisero alla formazione di Dal Canto di espugnare il campo dei grigi. Restando in tema di gare in Piemonte nel 1819 finì 1-1 con De Luca e Gliozzi. Stesso risultato l’anno precedente ma con andamento opposto: vantaggio di Vassallo, pari dell’ex Gonzalez che sfruttò una delle tante papere del portiere Pane (nella foto), decisive ai fini della mancata promozione. Andò peggio l’anno primo: 5-2 per i grigi di Braglia sui bianconeri di Colella. La vendetta sportiva, passando ai match del Rastrello, si concretizzò al ritorno: 2-0 con Saric e Marotta. Nel 1718 all’andata al Franchi era invece finita 0-0. Nella 1819 in casa andò meglio alla Robur, grazie a D’Ambrosio, Aramu e Gliozzi (3-1 il finale). Prima di questi recenti incroci l’ultimo confronto è nel 9798. I bianconeri in casa si impongo 3-0 grazie a Vezzori, D’Ainzara e Graziani. Al ritorno i padroni di casa si vendicarono, vincendo per 1-0. L’anno prima finì con un punto (0-0) in trasferta per la Robur, che al Franchi invece si impose 2-1 (Mignani e Ferraro). Sempre in C1, ma nel 9293 pari a reti bianche in Piemonte, mentre fu 1-1 al Rastrello con reti di Guido Carboni e Banchelli. g.d.l.